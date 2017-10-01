Долгополов проиграл Гоффену в финале турнира в Шэньчжэне

Украинский теннисист Александр Долгополов уступил бельгийцу Давиду Гоффену в финале турнира в китайском Шэньчжэне.
Для победы над украинцем Гоффену понадобилось три сета: 4/6, 7/6 (5), 3/6. Для Давида Гоффена этот титул стал третьим в карьере.
Ранее Долгополов дважды обыгрывал первую ракетку Бельгии – в 2010 и 2013 годах.
Призовой фонд турнира составил $670 тысяч.
Amazing point sees Goffin win Shenzhen Open pic.twitter.com/TM1PMnk6Gf— Tennis TV (@TennisTV) 1 октября 2017 г.
Источник — Sport.ua
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