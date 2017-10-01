Долгополов проиграл Гоффену в финале турнира в Шэньчжэне

не пишіть такого, неможна так....я якось написав, що Коноплянку майже не було видно в матчі (хоч ...

Бриедис. На этот бой народ не пойдёт.

Против вообще никаких аргументов не видно. Займет он чье-то место?? Значит, этот кто-то до его ур...

А с кем он будет разговаривать в "Шахтёре" по-украински? Через переводчика, что ли?

врёт наверное,что учит именно украинский,врёт о своих переполненных эмоциях и чувствах,но у нас в...