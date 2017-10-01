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Долгополов проиграл Гоффену в финале турнира в Шэньчжэне

Бельгийский теннисист в трех сетах взял верх над украинцем

  • 01.10.2017 14:55
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Getty Images. Александр Долгополов
© Getty Images. Александр Долгополов

Украинский теннисист Александр Долгополов уступил бельгийцу Давиду Гоффену в финале турнира в китайском Шэньчжэне.

Для победы над украинцем Гоффену понадобилось три сета: 4/6, 7/6 (5), 3/6. Для Давида Гоффена этот титул стал третьим в карьере.

Ранее Долгополов дважды обыгрывал первую ракетку Бельгии – в 2010 и 2013 годах.

Призовой фонд турнира составил $670 тысяч.                                            

Источник — Sport.ua

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