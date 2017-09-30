Катерина БОНДАРЕНКО: «Назвала бы финал лучшим моим матчем»

Комментарии украинской чемпионки после триумфа на Tashkent Open.

«Я была очень уставшей после вчерашних трёх матчей, но сказала себе, что сегодня - последний день, и я должна отдать на корте всё. Эта победа много для меня значит. Я тренировалась каждый день, а мой тренер, который приехал ко мне на эти две недели, очень помог.

Я дважды доходила до четвертьфинала здесь, так что у меня есть некоторый опыт игры в Ташкенте. Сетка оказалась сложной, в ней было шесть прошлогодних чемпионок. С самого первого круга я играла хорошо и назвала бы финал лучшим матчем в моём исполнении, который я выиграла в двух сетах.

Здесь я нахожусь со среды прошлой недели, но вообще не думала о титуле. Сегодня же, когда я вела в счёте, то подумала, что у менять есть шанс выиграть турнир. Во втором сете у меня были проблемы с подачей, но я с ними справилась. Я очень рада вернуться в Топ-100 после того, как покинула её после поражения на Уимблдоне.

После победы Катерина обняла свою дочь Карину, которая поцеловала её в щеку, а затем на церемонии у неё спросили, что сказала ей дочь, теннисистка ответила: «Выиграй мне трофей. Вчера она увидела в магазине кубок и захотела, что бы я его выиграла для неё. Так что свой трофей я подарю ей»