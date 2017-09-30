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Катерина БОНДАРЕНКО: «Назвала бы финал лучшим моим матчем»

Украинская теннисистка прокомментировала свою победу на турнире в Ташкенте

  • 30.09.2017 19:23
  • 81 просмотров
  • 1 комментария
Метки
Tashkent Open
© Tashkent Open

Комментарии украинской чемпионки после триумфа на Tashkent Open.

«Я была очень уставшей после вчерашних трёх матчей, но сказала себе, что сегодня - последний день, и я должна отдать на корте всё. Эта победа много для меня значит. Я тренировалась каждый день, а мой тренер, который приехал ко мне на эти две недели, очень помог.

Я дважды доходила до четвертьфинала здесь, так что у меня есть некоторый опыт игры в Ташкенте. Сетка оказалась сложной, в ней было шесть прошлогодних чемпионок. С самого первого круга я играла хорошо и назвала бы финал лучшим матчем в моём исполнении, который я выиграла в двух сетах.

Здесь я нахожусь со среды прошлой недели, но вообще не думала о титуле. Сегодня же, когда я вела в счёте, то подумала, что у менять есть шанс выиграть турнир. Во втором сете у меня были проблемы с подачей, но я с ними справилась. Я очень рада вернуться в Топ-100 после того, как покинула её после поражения на Уимблдоне.

После победы Катерина обняла свою дочь Карину, которая поцеловала её в щеку, а затем на церемонии у неё спросили, что сказала ей дочь, теннисистка ответила: «Выиграй мне трофей. Вчера она увидела в магазине кубок и захотела, что бы я его выиграла для неё. Так что свой трофей я подарю ей»

Источник — Большой теннис Украины

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Комментарии
    RoNIkyo
    RoNIkyo, 30.09.2017 19:26
    +1
    Молодець. Частіше б читати такі приємні новини.
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