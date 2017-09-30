Стаховский вышел в финал квалификации в Пекине

Не пойму ,к чему спорт.юа в принципе смакует весь этот бред.Официальные испанские власти не призн...

Четыре года, как не дождётесь. И не дождётесь.

Ну продержимся мы еще пару годков в десятке по инерции, но потом всё равно упадем. Это объективна...