Стаховский вышел в финал квалификации в Пекине

Сергей Стаховский вышел в финал квалификации турнира в Пекине. В стартовом поединке соревнований украинец в упорном матче сломил сопротивление бразильца Тьягу Монтейры – 6:7(4), 7:5, 6:3.
За место в основной сетке турнира Стаховский поспорит с победителем матча Малек Жазири - Чжичжень Чжан.
Источник — Sport.ua
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