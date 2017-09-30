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Стаховский вышел в финал квалификации в Пекине

Украинец в упорном матче обыграл бразильца Монтейру

  • 30.09.2017 13:10
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Сергей Стаховский вышел в финал квалификации турнира в Пекине. В стартовом поединке соревнований украинец в упорном матче сломил сопротивление бразильца Тьягу Монтейры – 6:7(4), 7:5, 6:3.

За место в основной сетке турнира Стаховский поспорит с победителем матча Малек Жазири - Чжичжень Чжан.

Источник — Sport.ua

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