Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Катерина Бондаренко победила на турнире в Ташкенте!

Украинка выиграла первый титул WTA с 2008 года

  • 30.09.2017 11:53
  • 150 просмотров
  • 0 комментария
Метки
tashkentopen.uz
© tashkentopen.uz

Катерина Бондаренко выиграла турнир WTA в Ташкенте с призовым фондом в 250 тысяч долларов!

В финале турнира украинка в двух сетах обыграла 52-ю ракетку мира венгерку Тимеа Бабош: 6:4, 6:4.

В первой партии шла равная борьба до счета 3:3, но в седьмом гейме Бондаренко удалось сделать брейк и повести 4:3. Далее соперницы брали свои подачи, Катя реализовала выиграла сет со второго сет-бола.

Дальше преимущество украинки было более ощутимым, так как в третьей партии она повела 3:0 с двумя брейками. Одну подачу Бабош отыграла, но далее Катя действовала увереннее, выиграв матч со второго матч-бола.

Для Бондаренко это второй одиночный титул WTA в карьере. Первый был выигран еще в 2008-м году в Бирмингеме.

Победа позволила украинке подняться на почти на 50 позиций в рейтинге и вернуться в ТОП-100.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.