Катерина Бондаренко победила на турнире в Ташкенте!

Катерина Бондаренко выиграла турнир WTA в Ташкенте с призовым фондом в 250 тысяч долларов!

В финале турнира украинка в двух сетах обыграла 52-ю ракетку мира венгерку Тимеа Бабош: 6:4, 6:4.

В первой партии шла равная борьба до счета 3:3, но в седьмом гейме Бондаренко удалось сделать брейк и повести 4:3. Далее соперницы брали свои подачи, Катя реализовала выиграла сет со второго сет-бола.

Дальше преимущество украинки было более ощутимым, так как в третьей партии она повела 3:0 с двумя брейками. Одну подачу Бабош отыграла, но далее Катя действовала увереннее, выиграв матч со второго матч-бола.

Для Бондаренко это второй одиночный титул WTA в карьере. Первый был выигран еще в 2008-м году в Бирмингеме.

Победа позволила украинке подняться на почти на 50 позиций в рейтинге и вернуться в ТОП-100.