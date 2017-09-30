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Токио. Долгополов в первом раунде сыграет с Медведевым

Украинцу предстоит встреча с российским теннисистом

  • 30.09.2017 10:52
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Shenzhen Open
© Shenzhen Open

В первом раунде на турнире Japan Open Tennis Championships 2017 наш теннисист сыграет с 21-летним Даниилом Медведевым из России (АТР 62). Ранее теннисисты в туре еще не встречались.

За титул на соревнованиях в Японии также будут бороться Марин Чилич, Доминик Тим, Милош Раонич, Давид Гоффен, Кевин Андерсон, Сэм Куэрри, Альберт Рамос-Винолас и Диего Шварцман в топ-восьмерке сеяных.

Долгополов в третий раз приезжает на турнир в Токио, где свой лучший результат он показал в 2013-м году, дойдя до четвертьфинала (уступил будущему победителю Хуану Мартину дель Потро).

Сегодня Александр Долгополов проведет полуфинальный поединок против Дамира Джумхура на корте в Шэньчжэне.

Источник — Большой теннис Украины

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