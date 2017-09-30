Токио. Долгополов в первом раунде сыграет с Медведевым

Катя перемогла!!! А сайт спить... Коли ж ви будете вчасно про події повідомляти ? Та ще й про пер...

Катю с титулом! Браво!

Катя виграла!!!

Дивлюся фінал. Катя вела з двома брейками в другому сеті, але ніяк не може взяти свою подачу, а Б...