Токио. Долгополов в первом раунде сыграет с Медведевым

В первом раунде на турнире Japan Open Tennis Championships 2017 наш теннисист сыграет с 21-летним Даниилом Медведевым из России (АТР 62). Ранее теннисисты в туре еще не встречались.
За титул на соревнованиях в Японии также будут бороться Марин Чилич, Доминик Тим, Милош Раонич, Давид Гоффен, Кевин Андерсон, Сэм Куэрри, Альберт Рамос-Винолас и Диего Шварцман в топ-восьмерке сеяных.
Долгополов в третий раз приезжает на турнир в Токио, где свой лучший результат он показал в 2013-м году, дойдя до четвертьфинала (уступил будущему победителю Хуану Мартину дель Потро).
Сегодня Александр Долгополов проведет полуфинальный поединок против Дамира Джумхура на корте в Шэньчжэне.
Источник — Большой теннис Украины
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