Орлеан. Марченко вышел в полуфинал

Украинский теннисист Илья Марченко одержал очередную победу на «челленджере» во Франции.
В 1/4 финала украинец в двух сетах обыграл представителя Франции Николя Маю.
Орлеан. 3-й круг
Илья Марченко (Украина) – Николя Маю (Франция) – 7:6(3), 6:1.
В полуфинале Илья встретится с победителем встречи Анрей Кузнецов – Норберт Гамбош. Оба теннисисткавходят в топ-100 рейтинга ATP, а также в топ-5 сеянных на турнире.
Источник — Sport.ua
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