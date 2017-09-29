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Орлеан. Марченко вышел в полуфинал

Украинец в двух сетах обыграл Николя Маю из Франции

  • 29.09.2017 21:29
  • 227 просмотров
  • 1 комментария
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Getty Images. Илья Марченко
© Getty Images. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко одержал очередную победу на «челленджере» во Франции.

В 1/4 финала украинец в двух сетах обыграл представителя Франции Николя Маю.

Орлеан. 3-й круг
Илья Марченко (Украина) – Николя Маю (Франция) – 7:6(3), 6:1.

В полуфинале Илья встретится с победителем встречи Анрей Кузнецов – Норберт Гамбош. Оба теннисисткавходят в топ-100 рейтинга ATP, а также в топ-5 сеянных на турнире.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Vlad Rasevski
    online
      Vlad Rasevski, 29.09.2017 21:44
    +1
    Молодцы сегодня все теннисисты! Болеем завтра за них! Катя, Саша, Илья! Удачи!
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