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Ташкент. Бондаренко проиграла в парном полуфинале

Украинка провела третий матч за день

  • 29.09.2017 18:06
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Украинка провела свой третий поединок за день на кортах Tashkent Open. Бондаренко праздновала победу в четвертьфинале в одиночном разряде, а затем ее соперница по полуфиналу Вера Звонарева завершила борьбу на старте второй партии.

В парном полуфинале дуэт Бондаренко / Крунич сражались почти полтора часа с вторыми ракетками Нао Хибино и Оксаной Калашниковой. Соперницы взяли первый сет (6-4), а третьи сеяные сумели перевести игру на решающий тайбрейк (6-3). Хибино и Калашникова несколько раз упускали преимущество, однако сумели отыграться со счета 7-9 и оформить путевку в финал (12-10). Таким образом, в финале парного турнира сыграют первые и вторые сеяные пары: Тимеа Бабош / Андреа Главачкова и Нао Хибино / Оксана Калашникова.

Тимеа Бабош также стала финалисткой в одиночной сетке и посп орит с Катериной Бондаренко за титул.

Источник — Большой теннис Украины

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