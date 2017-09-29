Ташкент. Бондаренко проиграла в парном полуфинале

Украинка провела свой третий поединок за день на кортах Tashkent Open. Бондаренко праздновала победу в четвертьфинале в одиночном разряде, а затем ее соперница по полуфиналу Вера Звонарева завершила борьбу на старте второй партии.
В парном полуфинале дуэт Бондаренко / Крунич сражались почти полтора часа с вторыми ракетками Нао Хибино и Оксаной Калашниковой. Соперницы взяли первый сет (6-4), а третьи сеяные сумели перевести игру на решающий тайбрейк (6-3). Хибино и Калашникова несколько раз упускали преимущество, однако сумели отыграться со счета 7-9 и оформить путевку в финал (12-10). Таким образом, в финале парного турнира сыграют первые и вторые сеяные пары: Тимеа Бабош / Андреа Главачкова и Нао Хибино / Оксана Калашникова.
Тимеа Бабош также стала финалисткой в одиночной сетке и посп орит с Катериной Бондаренко за титул.
Источник — Большой теннис Украины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.