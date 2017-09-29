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Шэньчжэнь. Долгополов на отказе Селы вышел в полуфинал

Украинец продолжает удачные выступления на турнире в Китае

  • 29.09.2017 14:44
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Getty Images
© Getty Images

Первая ракетка Украины Александр Долгополов пробился в полуфинал турнира в китайском Шэньчжэне.

В 1/4 финала киевлянин встречался с израильтянином Дуди Селой, который на равных боролся с украинцем. Соперники выиграли по сету, но на старте третьей партии Села вынужден был сняться с турнира из-за травмы.

Александр Долгополов (Украина) - Дуди Села (Израиль) 6:3, 4:6, 1:0.

Соперником Долгополова станет победитель матча А. Зверев – Джумхур.

Источник — Sport.ua

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