Шэньчжэнь. Долгополов на отказе Селы вышел в полуфинал

Первая ракетка Украины Александр Долгополов пробился в полуфинал турнира в китайском Шэньчжэне.
В 1/4 финала киевлянин встречался с израильтянином Дуди Селой, который на равных боролся с украинцем. Соперники выиграли по сету, но на старте третьей партии Села вынужден был сняться с турнира из-за травмы.
Александр Долгополов (Украина) - Дуди Села (Израиль) 6:3, 4:6, 1:0.
Соперником Долгополова станет победитель матча А. Зверев – Джумхур.
Источник — Sport.ua
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