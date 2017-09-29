Ташкент. Бондаренко пробилась в финал

Украинка Катерина Бондаренко вышла в финал турнира WTA, который на этой неделе проходит в Ташкенте.
В полуфинальном поединке Бондаренко встречалась с россиянкой Верой Звонаревой. По ходу первой партии Катя уступала 3:5, но сумела сделать брейк и перевести сет на тай-брейк, где была сильнее 9:7.
А во втором сете при счете 4:1 в пользу украинки Звонарева снялась с матча.
Соперницей Бондаренко по финалу станет венгерская теннисистка Тимеа Бабош.
Источник — Sport.ua
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