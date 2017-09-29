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Ташкент. Бондаренко пробилась в финал

Украинка будет бороться за свой очередной титул

  • 29.09.2017 14:25
  • 191 просмотров
  • 1 комментария
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Getty Images
© Getty Images

Украинка Катерина Бондаренко вышла в финал турнира WTA, который на этой неделе проходит в Ташкенте.

В полуфинальном поединке Бондаренко встречалась с россиянкой Верой Звонаревой. По ходу первой партии Катя уступала 3:5, но сумела сделать брейк и перевести сет на тай-брейк, где была сильнее 9:7.

А во втором сете при счете 4:1 в пользу украинки Звонарева снялась с матча.

Соперницей Бондаренко по финалу станет венгерская теннисистка Тимеа Бабош.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Vlad Rasevski
    online
      Vlad Rasevski, 29.09.2017 14:35
    0
    За 4 часа провела два матча! Удачи в финале!
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