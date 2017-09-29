Ташкент. Бондаренко пробилась в финал

Да как там Срна - наверное игрок матча в каждом матче кротопомойки?

А причем здесь Срна,он что играл ?А вот дерьмола в очередной раз подтвердил что он может феерить ...

вадошка опять строчит с кучи аккаунтов.... дебил латентный) Вадо как там твой пердачок - сводка п...

А каким там Сырунишка сейчас в играх за Шахтер? Первый у писуара ?

Клоун дырявый,какие Сим дерьмолу лучшим признали?Даже по статистике он всего лишь 5-й в команде п...

вот иногда читаю такую бредятину-" Иногда достойный проигрыш - гораздо более весомый ,чем бе...

иногда это когда? в последнем туре группового этапа когда ты понимаешь что достойные поражения тв...