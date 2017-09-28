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Кубок Дэвиса. Бельгия перенесет матч с Венгрией в родные стены

Поединки пройдут 2-4 февраля 2018 года

  • 28.09.2017 16:06
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Федерация тенниса Бельгии решила воспользоваться новыми правилами Кубка Дэвиса, согласно которым команды-финалистки 2017 года имеют правом свой первый матч розыгрыша 2018 провести в домашних стенах.

Напомним, что Бельгия вышла в финал, обыграв Австралию 3-2, и поспорит за главный приз турнира с французами в Лилле 24-26 ноября.

При жеребьевке Кубка Дэвиса 2018 бельгийцам досталась сборная Венгрия, которая согласно старым правилам должна была принимать команду Бельгии дома (предыдущая встреча Бельгии и Венгрии состоялась в 1990 году в Брюсселе.

Однако Федерация тенниса Бельгии решилась воспользоваться своим правом на домашний матч.

Матчи первого круга розыгрыша 2018 года в Мировой и Первой группах состоятся 2-4 февраля, в первый викенд после завершения Открытого чемпионата Австралии.

Напомним, что в матче плей-офф Мировой группы венгры, не имевшие в своей составе ни одного игрока первой сотни, сенсационно обыграли команду России.

Источник — Sapronov-tennis.org

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