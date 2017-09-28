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Шэньчжэн. Долгополов обыграл Стаховского и вышел в 1/4 финала

Матч лучших украинских теннисистов закончился в пользу Александра

  • 28.09.2017 11:10
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Getty Images. Александр Долгополов
© Getty Images. Александр Долгополов

Александр Долгополов и Сергей Стаховский выявили сильнейшего на данный момент украинского теннисистка. Во втором круге Открытого чемпионата Шэньчжэня Александр одержал победу в двух сетах.

Шэньчжэнь. 2-й круг
Александр Долгополов (Украина) – Сергей Стаховский (Украина) – 7:6(5), 6:4.

В следующем этапе соревнований Долгополов сыграет против победителя матча Миша Зверев – Дуди Села. Добавим, что Зверев посеян на турнире под 3 номером.

Источник — Sport.ua

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