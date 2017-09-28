Ташкент. Козлова проиграла в четвертьфинале

ну тут только победа ДК

Я болельщик Динамо. Шахтер поддерживаю в Еврокубках. Есть тролли которые Вас провоцируют, а Вы ве...

Я вчера писал по этому поводу. Я болельщик Шахтера,всегда все наши клубы поддерживаю в ЛЧ,ЛЕ, но ...

Шахтеры срут в ветках о Динамо. Динамовцы срут в ветках о Шахтере. Даже в еврокубках, где вся стр...