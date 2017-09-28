Ташкент. Козлова проиграла в четвертьфинале

Украинская теннисистка Катерина Козлова завершила выступление на турнире WTA в Ташкенте.
В матче третьего круга 23-летняя украинка в 3 сетах уступила Арине Соболенко из Беларуси.
Ташкент. 1/4 финала
Катерина Козлова (Украина) – Арина Соболенко (Беларусь) – 6:7(5), 6:3, 1:6.
В полуфинале Соболенко сыграет с победительницей матча Штефани Фогеле – Тимеа Бабош.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.