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Ташкент. Козлова проиграла в четвертьфинале

Украинка в трех сетах уступила Арине Соболенко из Беларуси

  • 28.09.2017 10:23
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Getty Images. Катерина Козлова
© Getty Images. Катерина Козлова

Украинская теннисистка Катерина Козлова завершила выступление на турнире WTA в Ташкенте.

В матче третьего круга 23-летняя украинка в 3 сетах уступила Арине Соболенко из Беларуси.

Ташкент. 1/4 финала
Катерина Козлова (Украина) – Арина Соболенко (Беларусь) – 6:7(5), 6:3, 1:6.

В полуфинале Соболенко сыграет с победительницей матча Штефани Фогеле – Тимеа Бабош.

Источник — Sport.ua

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