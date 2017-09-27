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Орлеан. Марченко вышел во второй круг

Украинец в двух сетах одолел Алдина Сетки

  • 27.09.2017 14:40
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Getty Images. Илья Марченко
© Getty Images. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко стартовал с победы на «челленджере» во Франции.

В первом круге украинец в двух сетах обыграл представителя Боснии и Герцоговины Алдина Сетки.

Орлеан. 1-й круг
Илья Марченко (Украина) – Алдин Сеткич (Босния и Герцеговина) – 6:3, 7:5.

В втором круге Илья встретится с победителем встречи Пьер-Юг Эрбер – Фабьен Ребул.

Источник — Sport.ua

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