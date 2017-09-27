Орлеан. Марченко вышел во второй круг

Последние комментарии

ГВАРДИОЛА: «Зинченко может закрыть позицию левого защитника» 15:43 — Mr.Teash Я бы посмотрел на этот цирк...)) 15:32 — FlyBer_lg Он вроде бы и на воротах не плохо стоит... если что.Хотя история и знала случаи когда перспективн...

Марлос получил украинское гражданство и может сыграть за сборную 15:31 — Михайло Юнчик Не розумію , навіщо в збірній 30-тирічний Марлос , тим більше ця позиція не є проблемною .

Что вы знаете об Атлетике – сопернике Зари в Лиге Европы? 15:28 — volkov2009 Заря проиграла дома шведскому клубу, то какие могут быть шансы с испанским клубом у него дома? Зе...