Орлеан. Марченко вышел во второй круг

Украинский теннисист Илья Марченко стартовал с победы на «челленджере» во Франции.
В первом круге украинец в двух сетах обыграл представителя Боснии и Герцоговины Алдина Сетки.
Орлеан. 1-й круг
Илья Марченко (Украина) – Алдин Сеткич (Босния и Герцеговина) – 6:3, 7:5.
В втором круге Илья встретится с победителем встречи Пьер-Юг Эрбер – Фабьен Ребул.
Источник — Sport.ua
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