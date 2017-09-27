Ташкент. Козлова и Бондаренко синхронно вышли в четвертьфинал

Две представительницы Украины на турнире WTA в Ташкенте шагнули в третий раунд одиночного разряда.
Катерина Козлова в двух сетах обыграла восьмую ракетку соревнований Екатерину Александрову: 6:2, 6:3.
А Катерина Бондаренко также в двух сетах победила Нао Хибино: 6:4, 7:5.
Соперницы украинок по четвертьфиналу станут известны чуть позже.
Источник — Sport.ua
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