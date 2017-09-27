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Ташкент. Козлова и Бондаренко синхронно вышли в четвертьфинал

Украинки продолжают побеждать на турнире в Узбекистане

  • 27.09.2017 11:22
  • 255 просмотров
  • 4 комментария
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Getty Images. Катерина Бондаренко
© Getty Images. Катерина Бондаренко

Две представительницы Украины на турнире WTA в Ташкенте шагнули в третий раунд одиночного разряда.

Катерина Козлова в двух сетах обыграла восьмую ракетку соревнований Екатерину Александрову: 6:2, 6:3.

А Катерина Бондаренко также в двух сетах победила Нао Хибино: 6:4, 7:5.

Соперницы украинок по четвертьфиналу станут известны чуть позже.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    blade2017
      blade2017, 27.09.2017 11:46
    0
    Скорее всего, в четвертьфинале, Козлова-Плишкова(Кристина) и Бондаренко-Мария.
    Удачи!
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    blade2017
      blade2017, 27.09.2017 11:48
    +2
    Наоборот.)
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    Сергей Богданов
      Сергей Богданов, 27.09.2017 12:05
    +2
    Вообще Катюша молодчина, не ожидал что после возвращения у нее что то получиться, а она играет весьма на неплохом уровне
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    Владимир Владимирович
      Владимир Владимирович, 27.09.2017 12:15
    +2
    Молодцы девочки, только Бондаренко в своем репертуаре, понервничать заставила, опять чуть с 5:1 сет не отдала, хорошо хоть сумела вовремя собраться и дожать японку.
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