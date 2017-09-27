Лидер рейтинга WTA по итогам сезона получит Porsche 911 GTS Cabriolet

Первая ракетка мира по итогам WTA Race, приехавшая на Итоговый турнир в Сингапур - получит подарок от спонсора соревнований Porsche. Им станет новый Porsche 911 GTS Cabriolet.
В данный момент лидером является испанка Гарбин Мугуруса, украинка Элина Свитолина идет четвертой.
Источник — Sport.ua
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