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Лидер рейтинга WTA по итогам сезона получит Porsche 911 GTS Cabriolet

Украинка Элина Свитолина идет на четвертом месте

  • 27.09.2017 07:51
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Getty Images
© Getty Images

Первая ракетка мира по итогам WTA Race, приехавшая на Итоговый турнир в Сингапур - получит подарок от спонсора соревнований Porsche. Им станет новый Porsche 911 GTS Cabriolet.

В данный момент лидером является испанка Гарбин Мугуруса, украинка Элина Свитолина идет четвертой.

Источник — Sport.ua

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