Хьюи Фьюри хочет провести бой с Лукасом Брауном

Экс-претендент на титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBO, британский боксер Хьюи Фьюри, проигравший свой последний поединок обладателю титула Всемирной боксерской организации Джозефу Паркеру, планирует в своем следующем бою встретиться с австралийцем Лукасом Брауном.

Об этом заявил отец и тренер британца Питер Фьюри. «Знаю, что Лукас Браун считает, что он мог бы нокаутировать Фьюри и Паркера за один вечер, так что мы бы хотели организовать бой с Брауном в апреле, — цитирует Фьюри Allboxing со ссылкой на BoxingScene.com. — Надеюсь, Браун прочтет это, потому что мы предлагаем ему хорошие деньги, и хотели бы встретиться с ним в следующем бою».

Питер Фьюри также сообщил, что они намерены опротестовать решение судей в поединке с Паркером и добиться матча-реванша. По мнению Фьюри, его сын победил Паркера, хотя у него и остались к нему претензии. «Я полагал, что он уверенно победил, — сказал Фьюри. — Мы подали протест и попытаемся получить реванш. Я хотел бы, чтобы он наносил больше ударов и больше действовал правой рукой, над этим ему еще надо поработать».