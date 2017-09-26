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Хьюи Фьюри хочет провести бой с Лукасом Брауном

Поединок может состояться в апреле

  • 26.09.2017 17:54
  • 187 просмотров
  • 2 комментария
Метки
klitschko-brothers.com. Хьюи Фьюри и Питер Фьюри
© klitschko-brothers.com. Хьюи Фьюри и Питер Фьюри

Экс-претендент на титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBO, британский боксер Хьюи Фьюри, проигравший свой последний поединок обладателю титула Всемирной боксерской организации Джозефу Паркеру, планирует в своем следующем бою встретиться с австралийцем Лукасом Брауном.

Об этом заявил отец и тренер британца Питер Фьюри. «Знаю, что Лукас Браун считает, что он мог бы нокаутировать Фьюри и Паркера за один вечер, так что мы бы хотели организовать бой с Брауном в апреле, — цитирует Фьюри Allboxing со ссылкой на BoxingScene.com. — Надеюсь, Браун прочтет это, потому что мы предлагаем ему хорошие деньги, и хотели бы встретиться с ним в следующем бою».

Питер Фьюри также сообщил, что они намерены опротестовать решение судей в поединке с Паркером и добиться матча-реванша. По мнению Фьюри, его сын победил Паркера, хотя у него и остались к нему претензии. «Я полагал, что он уверенно победил, — сказал Фьюри. — Мы подали протест и попытаемся получить реванш. Я хотел бы, чтобы он наносил больше ударов и больше действовал правой рукой, над этим ему еще надо поработать».

Источник — Klitschko-brothers

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Комментарии
    Алекс Голдин
    online
    Алекс Голдин, 26.09.2017 18:32
    +2
    бокс который изобразил младщий Фьюри доступен и Брауну-хотя их бой будет самым унылым дерьмом что возможно представить в супертяжах
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    runabout
    runabout, 26.09.2017 18:52
    0
    Та кому интересно, что хочет этот мешок????
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