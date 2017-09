Ухань. Цуренко в конкурентном матче проиграла первой ракетке мира

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко в упорной борьбе уступила лучшей теннисистке планеты Гарбинье Мугурусе во втором круге на турнире серии Premier 5 в Китае.

Поединок продолжался почти два часа и закончился в двух сетах.

Ухань. 1-й круг

Леся Цуренко (Украина) – Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4:6, 4:6.

Перед началом матча в победу Цуренко не верил никто, но болельщики теннисистки ожидали, как минимум, самоотверженной борьбы на корте.

Начало первого сета подтвердило наихудшие предсказания, а сама игра превратилась в настоящий кошмар для украинки: постоянные ошибки, неуверенность в своих силах и 100% попадания Мугурусы в корт. О первых четырех геймах хочется забыть и никогда не вспоминать. Ручаюсь, некоторые даже выключили трансляцию, чтобы не портить себе настроение – 0:4, тлен и безысходность.

Но, в пятом гейме Цуренко наконец-то забрала очко, во многом благодаря ошибкам соперницы. Следующая подача Мугурусы перевернула матч с ног на голову: Леся заработала двойной брейкпоинт и в агрессивном стиле реализовала вторую попытку. Игра пошла, мячи перестали лететь в метровые ауты. В седьмом гейме украинка продолжила доминировать на корте, хотя и заставила немного поволноваться.

После небольшого перерыва Мугуруса вышла с усиленным тейпом на левой ноге, но на ее игре это почти не сказалось. Создалось впечатление, что испанка по настоящему включилась только после реального шанса украинки сравнять счет в партии. К сожалению Цуренко не смогла воспользоваться брейкпоинтом, но игра ее после этого не ухудшилась. 9 гейм обе теннисистки провели на высочайшем уровне, но Леся была просто неподражаема. И хотя испанка подала на сет под ноль, шансы на победу украинки при таком уровне игры оставались.

Старт второго сета никак не повлиял на события на корте, обе теннисистки продолжили демонстрировать высокий уровень игры. В третьем гейме Гарбинье включила режим «первой ракетки» и заработала тройной брейкпоинт. Со второго раза, благодаря двойной ошибке Цуренко, испанка повела в партии. Обе теннисистки неплохо выходили к сетке, но Леся делала это в разы реже.

Было видно, что испанка испытывает боль в ноге, эмоции на ее лице отсутствовали. Цуренко, в свою очередь, больше устала физически. Битва за подачу Леси в 7 гейме закончилась в пользу украинки, а в следующем борьба продолжилась. При счете 3:5 украинка отыграла матчбол, заработанный Мугурусой в одном из лучших розыгрышей матча. Подавая на матч, испанка столкнулась с ожесточенным сопротивлением со стороны Цуренко. Тем не менее, лучшая теннисистка планеты нашла в себе силы отыграть брейкпоинт и с третьего матчбола завершила поединок.

