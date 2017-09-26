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Ташкент. Козлова зачехлила ракетку в парной сетке

Украинка в дуэте с Виталией Дьяченко потерпела поражение от тандема Адамчак и Кабрера

  • 26.09.2017 14:33
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Getty Images. Катерина Козлова
© Getty Images. Катерина Козлова
В стартовом раунде парных соревнований в Ташкенте Катерина Козлова потерпела поражение в упорной встрече: украинка в дуэте с Виталией Дьяченко из России уступила в трех сетах тандему Адамчак / Кабрера – 4:6, 6:4, 7:10. Девушки провели на корте ровно полтора часа.
 
Ташкент. 1-й круг
Козлова (Украина) / Виталия Дьяченко – Адамчак / Кабрера – 4:6, 6:4, 7:10.
 
В одиночной сетке Катерина прошла во второй круг, где ее ждет поединок против восьмой сеяной – россиянки Екатерины Александровой.

Источник — Sport.ua

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