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Шэньчжэн. Стаховский вышел во 2-й круг на Долгополова

В первом круге украинец без особых проблем обыграл обыграл аргентинца Николаса Кикера в двух сетах

  • 26.09.2017 13:38
  • 169 просмотров
  • 1 комментария
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Getty Images. Сергей Стаховский
© Getty Images. Сергей Стаховский
Украинский теннисист Сергей Стаховский стартовал с победы на Открытом чемпионате Шэньчжэня (призовой турнир $731,680).
 
В первом круге украинец без особых проблем обыграл обыграл аргентинца Николаса Кикера в двух сетах.
 
Шэньчжэн. 1-й круг
Сергей Стаховский (Украина) – Николас Кикер (Аргентина) – 6:3, 6:3.
 
Во втором круге Стаховский встретится с еще одним представителем Украины – Александром Долгополовым, который обыграл Ллойда Джорджа Харриса из ЮАР.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    vit-2
      vit-2, 26.09.2017 14:28
    0
    Спорт.юа штампує статті з одноі новини:
    - Долго в 2-му раунді зустрінеться зі Стаховським;
    - Стаховський вийшов на Долго;
    - можна ще придумати що в 2-му раунді відбудеться украінське дербі... і так далі.
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