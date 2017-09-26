Шэньчжэн. Стаховский вышел во 2-й круг на Долгополова

Украинский теннисист Сергей Стаховский стартовал с победы на Открытом чемпионате Шэньчжэня (призовой турнир $731,680).
В первом круге украинец без особых проблем обыграл обыграл аргентинца Николаса Кикера в двух сетах.
Шэньчжэн. 1-й круг
Сергей Стаховский (Украина) – Николас Кикер (Аргентина) – 6:3, 6:3.
Во втором круге Стаховский встретится с еще одним представителем Украины – Александром Долгополовым, который обыграл Ллойда Джорджа Харриса из ЮАР.
Источник — Sport.ua
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- Долго в 2-му раунді зустрінеться зі Стаховським;
- Стаховський вийшов на Долго;
- можна ще придумати що в 2-му раунді відбудеться украінське дербі... і так далі.
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