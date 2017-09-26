Шэньчжэн. Стаховский вышел во 2-й круг на Долгополова

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Манчестер Сити – Шахтер. Анонс 15:28 — Дохлая Вата по результатам опроса, всё предельно ясно) 15:18 — igoreus-barmaleus-11 Карма у шахтера плохая. В этом вся причина. Даже если купить все спортивные издания, то ситуацию ...

В раздевалке Карпат произошла потасовка 15:20 — Владимир Копяк Хорошо хоть не убили в раздевалке,а то что выпивши, так это с горя, что 1:1 сыграли...