Шэньчжэн. Долгополов вышел во 2-й круг на Стаховского

Лучший украинский теннисист Александр Долгополов стартовал с победы на Открытом чемпионате Шэньчжэня (призовой турнир $731,680).
В первом круге украинец без особых проблем обыграл представителя ЮАР Ллойда Джорджа Харриса в двух сетах.
Шэньчжэн. 1-й круг
Александр Долгополов (Украина) – Ллойд Джордж Харрис (ЮАР) – 6:3, 6:4.
Украинцу хватило всего 2-х брейков для победы в матче. На своей подаче Александр ни разу не дал шансов сопернику побороться за гейм.
Во втором круге Долгополов встретится с еще одним представителем Украины – Сергеем Стаховским.
Источник — Sport.ua
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