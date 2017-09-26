Шэньчжэн. Долгополов вышел во 2-й круг на Стаховского

А кто-то написАл, что по ТК Футбол будет смотреть??? У меня, например, нет ТК Футболов. Но есть и...

Только Шахтер,это единственная команда которая представляет интересы Украинских футбольн...

включи включение во все матчи и смотри. Правда там на российском канале. Но очень удобно

Конечно Ярмола.

Я чет не пойму! То все ноют что футболы ах#ели и показывают все за деньги и не у кого нет возможн...