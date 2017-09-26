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Шэньчжэн. Долгополов вышел во 2-й круг на Стаховского

В первом матче на турнире Александр не имел проблем в матче против представителя ЮАР

  • 26.09.2017 12:10
  • 173 просмотров
  • 1 комментария
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Getty Images. Александр Долгополов
© Getty Images. Александр Долгополов

Лучший украинский теннисист Александр Долгополов стартовал с победы на Открытом чемпионате Шэньчжэня (призовой турнир $731,680).

В первом круге украинец без особых проблем обыграл представителя ЮАР Ллойда Джорджа Харриса в двух сетах.

Шэньчжэн. 1-й круг
Александр Долгополов (Украина) – Ллойд Джордж Харрис (ЮАР) – 6:3, 6:4.

Украинцу хватило всего 2-х брейков для победы в матче. На своей подаче Александр ни разу не дал шансов сопернику побороться за гейм.

Во втором круге Долгополов встретится с еще одним представителем Украины – Сергеем Стаховским.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    blade2017
      blade2017, 26.09.2017 13:07
    0
    Сергей тоже легко выиграл. Дальше будет посложнее.)
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