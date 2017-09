Ухань. Надежда Киченок прошла во второй круг на отказе соперниц

Украинская теннисистка Надежка Киченок в дуэте с представительницей Австралии Анастасией Родионовой прошла во второй круг турнира серии Premier 5 в Китае.

Соперницы украинско-австралийской пары Кристина Младенович и Анастасия Павлюченкова не смогли выйти на корт из-за травмы левого бедра у россиянки.

Mladenovic/Pavlyuchenkova withdraw from doubles @wuhanopentennis. Pavlyuchenkova with a left thigh injury. Kichenok/Rodionova get a w/o.