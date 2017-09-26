Ухань. Надежда Киченок прошла во второй круг на отказе соперниц

Украинская теннисистка Надежка Киченок в дуэте с представительницей Австралии Анастасией Родионовой прошла во второй круг турнира серии Premier 5 в Китае.
Соперницы украинско-австралийской пары Кристина Младенович и Анастасия Павлюченкова не смогли выйти на корт из-за травмы левого бедра у россиянки.
Mladenovic/Pavlyuchenkova withdraw from doubles @wuhanopentennis. Pavlyuchenkova with a left thigh injury. Kichenok/Rodionova get a w/o.— WTA Insider (@WTA_insider) 26 сентября 2017 г.
Во втором круге Киченок и Радионова встретятся с японско-китайской парой Суко Аояма / Ян Чжаосюань.
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.