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Ухань. Надежда Киченок прошла во второй круг на отказе соперниц

Украинка в паре с Анастасией Радионовой сыграют в 1/8 финала

  • 26.09.2017 09:58
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US Open Tennis. Надежда Киченок
© US Open Tennis. Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежка Киченок в дуэте с представительницей Австралии Анастасией Родионовой прошла во второй круг турнира серии Premier 5 в Китае.

Соперницы украинско-австралийской пары Кристина Младенович и Анастасия Павлюченкова не смогли выйти на корт из-за травмы левого бедра у россиянки.

Во втором круге Киченок и Радионова встретятся с японско-китайской парой Суко Аояма / Ян Чжаосюань.

Источник — Twitter

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