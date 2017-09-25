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Сборная Украины заняла третье место на юниорском Кубке Федерации

В матче за бронзовые награды украинки переиграли команду Канады

  • 25.09.2017 16:52
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Hungarian Tennis
© Hungarian Tennis

Украинские юниорки заняли третье место на Кубке Федерации. В матче за бронзовые медали наша команда обыграла представительниц Канады.

В стартовом матче от Украины сыграла Алина Цюрпалевич, которая в двух сетах справилась с Лейлой Анни Фернандес: 6-4 6-3. Закрепить успех партнерши по команде не сумела Дарья Снигур в упорной борьбе уступившая Александре Ваграмов: 1-6 6-4 4-6.

Судьба бронзовых наград решалась в парном поединке, где за Украину сыграли Марта Костюк и Алина Цюрпалевич. Наши девушки в двух сетах одолели канадскую пару Лейлу Анни Фернандес и Лэйн Слиз: 6-3 7-6(6) и принесли команде итоговое третье место.

Напомним, что в групповом турнире наша сборная выиграла все три матча у сборных Бурунди, Тайваня и Колумбии, но в полуфинале в упорной борьбе уступили команде Японии.

Добавим также, что главный приз достался американкам, которые в финале обыграли со счетом 2-0 обидчиц нашей сборной.

Источник — Большой теннис Украины

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