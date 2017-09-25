Федерер и Надаль впервые сыграли в паре и обыграли сборную мира

Сборная Европы выиграла выставочный турнир в Праге. Представители Старого Света обыграли сборную мира со счетом 8:4.
Составы команд.
Сборная Европы: Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Марин Чилич, Александр Зверев, Томаш Бердых и Доминик Тим.
Сборная мира: Джек Сок, Ник Кирьос, Джон Изнер, Денис Шаповалов, Сэм Куэри и Фрэнсис Тиафо.
Главной изюминкой турнира стало то, что Роджер Федерер и Рафаэль Надаль впервые в карьере сыграли в паре. Звездная парочка победила американцев Джека Сока и Сэма Куэрри со счетом 6:4, 1:6, 10:5.
«Я очень доволен этим результатом. Это было довольно необычно, рад, что мы выиграли вместе хотя бы один матч. На корте было много энергии, я испытал невероятные чувства. Это был уникальный момент», – сказал Надаль после матча.
Фото Getty Images
Ожидается, что турнир станет ежегодным мероприятием. В следующий раз сборные Европы и мира соберутся в Чикаго.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.