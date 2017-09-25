Ташкент. Козлова и Бондаренко одержали победы на старте

Украинка Катерина Козлова и Катерина Бондаренко вышли во второй раунд одиночного турнира WTA в Ташкенте.
Обе представительницы Украины одержали убедительные победы на старте соревнований. Бондаренко обыграла россиянку Анну Блинкову 6:3, 6:2, а Козлова разгромила Акгуль Аманмурадову – 6:1, 6:0.
Соперницы украинок по второму кругу станут известны позже.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.