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Ташкент. Козлова и Бондаренко одержали победы на старте

Украинки легко пробились во второй раунд турнира

  • 25.09.2017 12:14
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Getty Images
© Getty Images

Украинка Катерина Козлова и Катерина Бондаренко вышли во второй раунд одиночного турнира WTA в Ташкенте.

Обе представительницы Украины одержали убедительные победы на старте соревнований. Бондаренко обыграла россиянку Анну Блинкову 6:3, 6:2, а Козлова разгромила Акгуль Аманмурадову – 6:1, 6:0.

Соперницы украинок по второму кругу станут известны позже.

Источник — Sport.ua

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