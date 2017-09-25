Элина Свитолина гарантировала участие в Итоговом турнире WTA

Первая ракетка Украины и третья ракетка мира Элина Свитолина квалифицировалась на Итоговый турнир года, который пройдет в Сингапуре.

После завершения очередной игровой недели проходной бал был снижен до 4486 очков и таким образом, сразу шесть теннисисток уже гарантировали себе участие на Итоговом турнире.

Помимо Элины Свитолиной в Сингапур отправятся Мугуруса, Халеп, Каролина Плишкова, Каролин Возняцки и Винус Уильямс. Близки к квалификации Елена Остапенко и Йоханна Конта.

Итоговый турнир пройдет 22-29 октября.