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Элина Свитолина гарантировала участие в Итоговом турнире WTA

Украинка попала в восьмерку лучших теннисисток по итогам сезона

  • 25.09.2017 12:04
  • 1425 просмотров
  • 4 комментария
Метки
Getty Images
© Getty Images

Первая ракетка Украины и третья ракетка мира Элина Свитолина квалифицировалась на Итоговый турнир года, который пройдет в Сингапуре.

После завершения очередной игровой недели проходной бал был снижен до 4486 очков и таким образом, сразу шесть теннисисток уже гарантировали себе участие на Итоговом турнире.

Помимо Элины Свитолиной в Сингапур отправятся Мугуруса, Халеп, Каролина Плишкова, Каролин Возняцки и Винус Уильямс. Близки к квалификации Елена Остапенко и Йоханна Конта.

Итоговый турнир пройдет 22-29 октября.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    misha-ivanovi4
    misha-ivanovi4, 25.09.2017 12:21
    +3
    Ну это было понятно после как она выграла 5 турниров. Элина удачи тебе!!
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    mesh89
      mesh89, 25.09.2017 12:22
    +5
    Элина ждём от тебя новых побед и соответственно повышения в рейтинге. Всё получится!
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    bordeaux22
    online
      bordeaux22, 25.09.2017 13:14
    0
    ну вот и посмотрим что представляет собой единственный на всю страну спортсмен топ уровня
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    Lawyer
    online
      Lawyer, 25.09.2017 13:18
    +1
    bordeaux22, 25.09.2017 13:14
    ну вот и посмотрим что представляет собой единственный на всю страну спортсмен топ уровня
    Не то що у вас...в кожній дєрєвні по Федереру/Надалю.
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