Джумхур выиграл турнир в Санкт-Петербурге

55-я ракетка мира, босниец Дамир Джумхур, обыграл итальянца Фабио Фоньини, занимающего 29-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 3/6, 6/4, 6/2 в финале соревнований St.Petersburg Open.
Матч продолжался 1 час 54 минуты. За это время 25-летний Джумхур сделал три эйса, трижды ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта, а 30-летний Фоньини ни разу не подал навылет, допустил пять двойных ошибок и сделал три брейка. Ранее счёт в личных встречах был 2:0 в пользу итальянца.
За победу на турнире в Санкт-Петербурге Джумхур получит 250 очков рейтинга и $178,480 призовых.
Источник — Gotennis.ru
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