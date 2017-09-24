Джумхур выиграл турнир в Санкт-Петербурге

55-я ракетка мира, босниец Дамир Джумхур, обыграл итальянца Фабио Фоньини, занимающего 29-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 3/6, 6/4, 6/2 в финале соревнований St.Petersburg Open.



Матч продолжался 1 час 54 минуты. За это время 25-летний Джумхур сделал три эйса, трижды ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта, а 30-летний Фоньини ни разу не подал навылет, допустил пять двойных ошибок и сделал три брейка. Ранее счёт в личных встречах был 2:0 в пользу итальянца.



За победу на турнире в Санкт-Петербурге Джумхур получит 250 очков рейтинга и $178,480﻿ призовых.