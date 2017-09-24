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Илья Марченко выиграл турнир в Измире

В финале соревнований в двух сетах был повержен француз Робер

  • 24.09.2017 15:39
  • 82 просмотров
  • 2 комментария
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Getty Images
© Getty Images

Украинец Илья Марченко выиграл турнир серии «челленджер» в турецком Измире.

В финале соревнований дончанин встречался с французом Стефаном Робером и победил того в двух сетах – 7:6(2), 6:0.

Отметим, что во втором круге соревнований Марченко обыграл Сергея Стаховского.

Для Ильи этот трофей стал первым в сезоне.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 24.09.2017 16:02
    +2
    После кошмаров большей части сезона очень нужная победа для Ильи. Все-таки его место никак не в третьей сотне рейтинга. Нужно подниматься дальше.
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    Vlad Rasevski
    online
      Vlad Rasevski, 24.09.2017 16:03
    0
    Молодец всіх чпокнув!
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