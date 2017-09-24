Илья Марченко выиграл турнир в Измире

Украинец Илья Марченко выиграл турнир серии «челленджер» в турецком Измире.
В финале соревнований дончанин встречался с французом Стефаном Робером и победил того в двух сетах – 7:6(2), 6:0.
Отметим, что во втором круге соревнований Марченко обыграл Сергея Стаховского.
Для Ильи этот трофей стал первым в сезоне.
Источник — Sport.ua
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