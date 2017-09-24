Илья Марченко выиграл турнир в Измире

Украинец Илья Марченко выиграл турнир серии «челленджер» в турецком Измире.

В финале соревнований дончанин встречался с французом Стефаном Робером и победил того в двух сетах – 7:6(2), 6:0.

Отметим, что во втором круге соревнований Марченко обыграл Сергея Стаховского.

Для Ильи этот трофей стал первым в сезоне.