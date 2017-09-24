Возняцки выиграла турнир в Токио, Остапенко – в Сеуле

Каролин Возняцки стала победительницей турнира серии Premier в Японии, повторив триумф 2016 года. В финальном поединке она в двух сетах обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову.

Токио. Финал

Каролин Возняцки (Дания) – Анастасия Павлюченкова (Россия) – 6:0, 7:5.

Эта победа датчанки стала шестой в семи личных встречах с россиянкой.

На Открытом чемпионате Кореи по теннису победила представительница Латвии Елена Остапенко. В финале 20-летняя теннисистка обыграла бразильянку Беатрис Хаддад Майю.

Сеул. Финал

Елена Остапенко (Латвия) – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) – 6:7(5), 6:1, 6:4.

Остапенко выиграла уже второй турнир серии WTA в сезоне. Ранее она сенсационно обыграла Симону Халеп в финале Ролан Гаррос.