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Возняцки выиграла турнир в Токио, Остапенко – в Сеуле

Состоялись женские финалы на турнирах в Японии и Южной Корее

  • 24.09.2017 11:32
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Getty Images. Елена Остапенко
© Getty Images. Елена Остапенко

Каролин Возняцки стала победительницей турнира серии Premier в Японии, повторив триумф 2016 года. В финальном поединке она в двух сетах обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову.

Токио. Финал
Каролин Возняцки (Дания) – Анастасия Павлюченкова (Россия) – 6:0, 7:5.

Эта победа датчанки стала шестой в семи личных встречах с россиянкой.

На Открытом чемпионате Кореи по теннису победила представительница Латвии Елена Остапенко. В финале 20-летняя теннисистка обыграла бразильянку Беатрис Хаддад Майю.

Сеул. Финал
Елена Остапенко (Латвия) – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) – 6:7(5), 6:1, 6:4.

Остапенко выиграла уже второй турнир серии WTA в сезоне. Ранее она сенсационно обыграла Симону Халеп в финале Ролан Гаррос.

Источник — Sport.ua

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