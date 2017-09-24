Ухань. Цуренко стартовала с победы над Суарес Наварро

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко стартовала с победы на турнире серии Premier 5 в Китае.
В матче первого круга украинка одолела испанскую теннисистку Карлу Суарес Наварро.
Ухань. 1-й круг
Леся Цуренко (Украина) – Карла Суарес Наварро (Испания) – 6:3, 7-6(12).
Первый сет украинка начала с проигранной подачи, но сумела реабилитироваться, быстро выровняла ситуацию на корте и даже вышла вперед. Обе соперницы лучше играли на чужих подачах, но реализация брейков испанкой оставляла желать лучшего. Единственный свой гейм, на котором Цуренко не имела проблем, стал для нее победным в партии.
Второй сет начался по схожему сценарию – украинка большую часть времени отыгрывалась, проиграв свою подачу на старте. В 10-м гейме Суарес Наварро не смогла реализовать сетбол. Тай-брейк прошел в лучших традициях женского тенниса: шесть нереализованных матчболов украинки и 2 нереализованных сетбола от испанки. К счастью, с седьмой попытки Цуренко оформила путевку во второй раунд, где померяется силами с первой ракеткой мира Гарбинье Мугурусой.
Источник — Sport.ua
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