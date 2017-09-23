Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Не хочу ставить себя в какие-то рамки»

Финалистка турнира ITF Neva Cup украинка Даяна Ястремская призналась о своём желании превзойти Элину Свитолину, рассказала об отличиях юниорского тенниса от взрослого, а также поделилась мыслями о текущем положении дел в WTA-Туре.

– Нравится ли Вам в Петербурге? Есть ли желание приехать в феврале на St. Petersburg Ladies Trophy?

– Город великолепный, мне здесь очень нравится. Погода не совсем хорошая, но сегодня (интервью было записано 21 сентября – прим. авт.) было более-менее солнечно. После турнира хочу погулять по городу, посмотреть разные интересные места, достопримечательности. Сыграю ли я в феврале? Честно говоря, пока не знаю. Но я всегда буду рада вернуться в Питер!

– Вашим любимым покрытием, согласно данным ITF, является хард, но при этом и на грунте Вы чувствуете себя весьма уверенно, если судить по выигранным титулам. Можно ли назвать Вас универсальным игроком?

– Да, это так. Я могу играть на всех покрытиях, но моя главная любовь – трава. И это даже не из-за «Уимблдона», просто люблю и все. Но играть и побеждать я могу везде.

– Какое влияние на Вас оказала Элина Свитолина, которая в этом году закрепилась в элите женского Тура?

– Если честно, никакого влияния нет. Она здорово играет, я за нее рада. Стремлюсь к тому, чтобы играть на том же уровне и даже лучше. В плане мотивации – да, местами её успехи служат мощной мотивацией. Хочется в будущем стать лучше, и я считаю это нормальным. Всегда нужно ставить перед собой высокие цели.

– Какие воспоминания у Вас остались от выступления по юниорам? Какие главные уроки Вы для себя извлекли?

– Могу сказать, что юниорский теннис сильно отличается от взрослого. Во взрослом Туре дисциплина на другом уровне, много интересных и захватывающих матчей. После «Уимблдона»-2016 я не играла юниорские турниры, хотя до сих пор мне очень хочется выступить ещё на одном юниорском «Шлеме» – на US Open. В Нью-Йорке я ни разу не играла, а в запасе у меня есть ещё один юниорский год. Посмотрим. Но надеюсь, что в 2018 году я сыграю уже в основе взрослого US Open!

В какой-то степени отголоски юниорского прошлого ещё можно встретить в моей игре. В каких-то эпизодах я могу принять абсолютно детское решение. Ну или не детское, но уж точно не взрослое. Сейчас я понимаю, что мне нужно «взрослеть» мозгами. И я много работаю над собой.

– Этим летом Вы в паре с Анастасией Потаповой выиграли крупный турнир ITF в Праге, а в прошлом году проиграли ей в финале юниорского «Уимблдона». В каких отношениях Вы сейчас находитесь? И готовы ли Вы к тому, что в обозримом будущем очные встречи с ней будут гораздо чаще?

– Я очень на это надеюсь! Рассчитываю, что мы обе будем играть на высоком уровне. И в таком случае нам придётся часто играть между собой. Положительно смотрю на это, потому что мы хорошие подруги. И нам интересно проводить матчи друг с другом: будь то пара или одиночка. В паре мы вообще броневики! (смеется).

– Весной Вы провели хорошую неделю в Стамбуле: обыграли Андреа Петкович, а после впервые в карьере оформили для себя выход в 1/4 финала турнира WTA. Что для Вас значило то выступление?

– Очень многое! Я тренируюсь в Стамбуле (в Koza World of Sports – прим. авт.), поэтому мне хотелось показать хороший результат в своем клубе. На той неделе я играла с классными игроками, получила огромный опыт. И ещё немаловажным был тот факт, что тогда я одержала свою победу на уровне WTA. Настрой был запредельным – когда играешь на родных кортах всегда чувствуешь сумасшедший прилив сил. Рада, что сразу дошла до четвертьфинала, но другое дело, что были хорошие шансы и на выход в полуфинал. Могла сыграть со Свитолиной в 1/2 финала… Ничего страшного, может это даже и к лучшему.

– Кто входит в Вашу команду?

– В данный момент в мою команду входит только теннисный тренер – Марко Джирардини. Он из Италии, мне с ним довольно комфортно работать. В клубе есть и тренеры по фитнесу, я с ними также занимаюсь. Но персонального наставника у меня ещё нет. В Стамбуле есть ещё Гэвин Хоппер, он там главный и тоже мне помогает, присутствует на тренировках.

– На будущей неделе Вы войдёте в Топ-200 рейтинга WTA. Какую цель Вы ставите перед собой на конец сезона?

– Не думаю о рейтинге, не хочу ставить себя в какие-то рамки. Хочу просто на хорошем уровне сыграть концовку сезона. Ещё мне нужно поработать над своей игрой с прицелом на будущий год.

– Существует распространённое мнение о том, что женский Тур стал однообразным: делается упор на физику и мощные удары, а тактические аспекты и разнообразные комбинации ушли на второй план. Вы как представитель нового поколения можете подтвердить или опровергнуть эту гипотезу?

– Я не думаю, что всё так плохо. В женском теннисе я наблюдаю большое разнообразие стилей. Кто-то играет за счёт хорошей физической подготовки, кто-то – за счет мощных и плотных ударов, кому-то приносит успех оборонительный теннис. В общем, каждая играет так, как ей позволяют организм, антропометрические данные и целая куча факторов.