Измир. Марченко прошел в финал на отказе Недовесова

Впервые с июля прошлого года украинец дошел до решающей стадии соревнований АТР Challenger Tour.

Марченко поспорит за титул с французом Стефаном Робером (АТР 276). Ранее теннисисты встречались на корте один раз и также на «челленджере» в Турции. В 2009 году Илья обыграл Стефана в четвертьфинале турнира в Стамбуле (6-4 7-6).

Отметим, что Илья Марченко продолжает свою беспроигрышную серию матчей с прошлой недели, когда в пятницу и воскресенье оформил победы в поединках Кубка Дэвиса против сборной Израиля.

Полуфинал

Илья Марченко (Украина) - Александр Недовесов (Казахстан) 6-3, 1-0 отказ