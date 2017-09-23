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Измир. Марченко прошел в финал на отказе Недовесова

Украинский теннисист впервые в этом году выступит в финальном поединке

  • 23.09.2017 16:24
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Getty Images. Илья Марченко
© Getty Images. Илья Марченко
Впервые с июля прошлого года украинец дошел до решающей стадии соревнований АТР Challenger Tour. 
 
Марченко поспорит за титул с французом Стефаном Робером (АТР 276). Ранее теннисисты встречались на корте один раз и также на «челленджере» в Турции. В 2009 году Илья обыграл Стефана в четвертьфинале турнира в Стамбуле (6-4 7-6).
 
Отметим, что Илья Марченко продолжает свою беспроигрышную серию матчей с прошлой недели, когда в пятницу и воскресенье оформил победы в поединках Кубка Дэвиса против сборной Израиля.
 
Полуфинал
Илья Марченко (Украина) - Александр Недовесов (Казахстан) 6-3, 1-0 отказ

Источник — Большой теннис Украины

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