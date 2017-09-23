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Санкт-Петербург. Даяна Ястремская уступила Бенчич в матче за титул

17-летняя украинская теннисистка провела дебютный финал на 100-тысячниках

  • 23.09.2017 16:16
  • 274 просмотров
  • 3 комментария
Метки
WTA. Даяна Ястремская
© WTA. Даяна Ястремская
На старте первого сета украинке удалось сделать обратный брейк, но затем она проиграла пять из шести следующих геймов. В начале второго сета Бенчич снова взяла подачу Ястремской, после чего до седьмого гейма ни у одной из теннисисток не получалось заработать ни одного брейк-поинта. 
 
Белинда выиграла гейм на подаче Даяны, отыгравшись с 15-30, но затем последовал ответ одесситки, которая сделала счёт 5:3 и вела 30-0 в девятом гейме, но сделать брейк у неё не получилось.
 
 
Сегодняшний финал стал для 17-летней украинки первым в её профессиональной карьере на турнирах с призовым фондом $100,000, благодаря которому она заработала 85 очков и дебютирует в Топ-200 мирового рейтинга.
 
Финал
Даяна Ястремская (Украина) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 2:6, 3:6

Источник — Большой теннис Украины

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Комментарии
    okijizo
      okijizo, 23.09.2017 16:25
    0
    Як з такою грою Даяна взагалі до фіналу дійшла. У неї вся гра аут-сітка, суперниця особливо й ненапружувалась.
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    ruslan17c
    ruslan17c, 23.09.2017 16:30
    0
    okijizo, 23.09.2017 16:25
    Як з такою грою Даяна взагалі до фіналу дійшла. У неї вся гра аут-сітка, суперниця особливо й ненапружувалась.
    Бенчич грала зовсім інше ніж всі попередні суперниці Даяни, поки що Ястремській ще складно грати на таких швидкостях як грає Белінда тому така кількість аутів і сіток. Потрібен хороший тренер, спонсор і пару років клопіткої роботи і може вийти топ тенісистка з Даяни, в неї для цього все є
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 23.09.2017 16:52
    0
    okijizo, 23.09.2017 16:25
    Як з такою грою Даяна взагалі до фіналу дійшла. У неї вся гра аут-сітка, суперниця особливо й ненапружувалась.
    А как Киз на ЮСО дошла до финала? Одноударный теннис тем и плох, что как такового тенниса в нем и нет. Пошли удары навылет - выиграла, не пошли - проиграла. Если соперница знает, какие мячи для тебя неприятны, увеличивается вероятность второго сценария.
    Хочется надеяться, что с возрастом Даяна будет больше играть в комбинационный теннис, тогда сможет многого добиться. Элина по юниорам ведь тоже в атакующий теннис играла. Не настолько примитивный, конечно, поэтому при переходе ко взрослым ей было проще.
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