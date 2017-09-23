Санкт-Петербург. Даяна Ястремская уступила Бенчич в матче за титул

На старте первого сета украинке удалось сделать обратный брейк, но затем она проиграла пять из шести следующих геймов. В начале второго сета Бенчич снова взяла подачу Ястремской, после чего до седьмого гейма ни у одной из теннисисток не получалось заработать ни одного брейк-поинта.
Белинда выиграла гейм на подаче Даяны, отыгравшись с 15-30, но затем последовал ответ одесситки, которая сделала счёт 5:3 и вела 30-0 в девятом гейме, но сделать брейк у неё не получилось.
Сегодняшний финал стал для 17-летней украинки первым в её профессиональной карьере на турнирах с призовым фондом $100,000, благодаря которому она заработала 85 очков и дебютирует в Топ-200 мирового рейтинга.
Финал
Даяна Ястремская (Украина) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 2:6, 3:6
Источник — Большой теннис Украины
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Хочется надеяться, что с возрастом Даяна будет больше играть в комбинационный теннис, тогда сможет многого добиться. Элина по юниорам ведь тоже в атакующий теннис играла. Не настолько примитивный, конечно, поэтому при переходе ко взрослым ей было проще.
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