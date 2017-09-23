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Стаховский и Молчанов снялись с финала турнира в Измире

Украинский дуэт отказался от решающего матча

  • 23.09.2017 12:51
  • 671 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФТУ
© ФТУ

Сергей Стаховский и Денис Молчанов отказались от борьбы в титульном поединке «Izmir Cup» и снялись с финала. Таким образом, звание чемпионов досталось британскому дуэту Скотт Клейтон / Джонни О'Мара.

Позднее сегодня свой полуфинальный матч в одиночном разряде против Александра Недовесова проведет Илья Марченко.

В текущем сезоне Стаховский и Молчанов стали победителями на соревнованиях в Карши. На прошлой неделе украинцы одержали победу в пятисетовом парном поединке в рамках матчевой встречи Израиль - Украина в Кубке Дэвиса.

Источник — Большой теннис Украины

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Комментарии
    solova63
      solova63, 23.09.2017 13:29
    +2
    а какова причина снятия? У кого то травма? Нельзя ли более точную информацию? Детский сад какой-то ...
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    Andrian575
      Andrian575, 23.09.2017 13:36
    0
    думаю, що причина в травмі, отриманій Стаховським під час парного матчу в Кубку Девіса.
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 23.09.2017 14:08
    0
    solova63, 23.09.2017 13:29
    а какова причина снятия? У кого то травма? Нельзя ли более точную информацию? Детский сад какой-то ...
    Сейчас попробовал поискать, и о причинах снятия пока никакой информации. Не такой уж это серьезный матч, чтобы о нем детально говорили.
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