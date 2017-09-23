Стаховский и Молчанов снялись с финала турнира в Измире

Сергей Стаховский и Денис Молчанов отказались от борьбы в титульном поединке «Izmir Cup» и снялись с финала. Таким образом, звание чемпионов досталось британскому дуэту Скотт Клейтон / Джонни О'Мара.
Позднее сегодня свой полуфинальный матч в одиночном разряде против Александра Недовесова проведет Илья Марченко.
В текущем сезоне Стаховский и Молчанов стали победителями на соревнованиях в Карши. На прошлой неделе украинцы одержали победу в пятисетовом парном поединке в рамках матчевой встречи Израиль - Украина в Кубке Дэвиса.
Источник — Большой теннис Украины
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