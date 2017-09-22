Измир. Стаховский и Молчанов вышли в финал парного турнира

Украинский дуэт Сергей Стаховский и Денис Молчанов обыграли в трех сетах французов Бенджамина Бонзи и Янника Янковица и пробились в финал парного турнира в Измире 6:4, 3:6, 10:6.

Матч продлился 65 минут, за которые украинцы совершили три подачи навылет, одну двойную ошибку и реализовали два брейк-поинта из трех.

В финале Стаховский и Молчанов сыграют против австро-швейцарской пары Лукас Мидлер и Лука Маргароли.