Измир. Стаховский и Молчанов вышли в финал парного турнира

Украинский дуэт Сергей Стаховский и Денис Молчанов обыграли в трех сетах французов Бенджамина Бонзи и Янника Янковица и пробились в финал парного турнира в Измире 6:4, 3:6, 10:6.
Матч продлился 65 минут, за которые украинцы совершили три подачи навылет, одну двойную ошибку и реализовали два брейк-поинта из трех.
В финале Стаховский и Молчанов сыграют против австро-швейцарской пары Лукас Мидлер и Лука Маргароли.
Источник — Sport.ua
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