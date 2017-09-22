Марченко вышел в полуфинал турнира в Измире

І хто писав, що це утопія? була гра двох рівних команд. в якій ми програли, но попереду дуже важл...

Молодцы девчата, не ожидал. Действительно хорошо играли, настрой сумасшедший. Главное теперь - со...

Наши даже в пол силы не играли) вы дно

У украинок - очень хороший тренер. Подвела излишняя торопливость в некоторых моментах и очень мно...

кротам как обычно в таких случаях сказать нечего, по поводу кэпа своего, минусят из нор

Ну что, ждем новых песен от клоуна...