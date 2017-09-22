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Марченко вышел в полуфинал турнира в Измире

Украинский спортсмен обыграло француза Садио Думбия

  • 22.09.2017 16:31
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Getty Images. Илья Марченко
© Getty Images. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко вышел в полуфинал соревнований в турецком Измире.

В непростом четвертьфинальном поединке Марченко взял верх над французом Садио Думбия: 6/7(3), 6/2, 7/6 (7).

Илья Марченко впервые с июля прошлого года (Сеговия) дошел до полуфинала на турнирах серии «челленджер» в одиночной сетке.

В 1/2 финала турнира в Измире Марченко сыграет против экс-украинца Александра Недовесова, который нынче выступает под флагом Казахстана.

Источник — Sport.ua

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