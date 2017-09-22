Марченко вышел в полуфинал турнира в Измире

Украинский теннисист Илья Марченко вышел в полуфинал соревнований в турецком Измире.
В непростом четвертьфинальном поединке Марченко взял верх над французом Садио Думбия: 6/7(3), 6/2, 7/6 (7).
Илья Марченко впервые с июля прошлого года (Сеговия) дошел до полуфинала на турнирах серии «челленджер» в одиночной сетке.
В 1/2 финала турнира в Измире Марченко сыграет против экс-украинца Александра Недовесова, который нынче выступает под флагом Казахстана.
Источник — Sport.ua
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