Санкт-Петербург. Даяна Ястремская сыграет в финале

В финальном матче на турнире ITF в России сыграет украинка Даяна Ястремская. 17-летняя теннисистка в полуфинальном матче обыграла первую сеянную Донну Векич из Хорватии.
Начало первого сета не предвещало ничего хорошего, но ситуация на корте резко поменялась и украинка уверенно переиграла соперницу в первой партии. Во втором сете при счете 2:0 в пользу Ястремской хорватка приняла решение прекратить поединок.
Во втором полуфинале еще одна украинка Ангелина Калинина в трех сетах уступила Белинде Бенчич из Швейцарии.
Санкт-Петербург. Четвертьфиналы
Даяна Ястремская (Украина) – Донна Векич (Хорватия) – 6:3, 2:0 – отказ.
Ангелина Калинина (Украина) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 1:6, 6:4, 1:6.
Финальная встреча между Ястремской и Бенчич состоится завтра, 23 сентября. Начало поединка в 12:00 по Киеву.
Источник — Sport.ua
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