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Санкт-Петербург. Даяна Ястремская сыграет в финале

Еще одна украинка Ангелина Калинина уступила в полуфинальном матче экс-седьмой ракетке мира

  • 22.09.2017 14:35
  • 296 просмотров
  • 3 комментария
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sapronov-tennis.org. Даяна Ястремская
© sapronov-tennis.org. Даяна Ястремская

В финальном матче на турнире ITF в России сыграет украинка Даяна Ястремская. 17-летняя теннисистка в полуфинальном матче обыграла первую сеянную Донну Векич из Хорватии.

Начало первого сета не предвещало ничего хорошего, но ситуация на корте резко поменялась и украинка уверенно переиграла соперницу в первой партии. Во втором сете при счете 2:0 в пользу Ястремской хорватка приняла решение прекратить поединок.

Во втором полуфинале еще одна украинка Ангелина Калинина в трех сетах уступила Белинде Бенчич из Швейцарии.

Санкт-Петербург. Четвертьфиналы
Даяна Ястремская (Украина) – Донна Векич (Хорватия) – 6:3, 2:0 – отказ.
Ангелина Калинина (Украина) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 1:6, 6:4, 1:6.

Финальная встреча между Ястремской и Бенчич состоится завтра, 23 сентября. Начало поединка в 12:00 по Киеву.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Станислав Матусевич
      Станислав Матусевич, 22.09.2017 14:47
    0
    Первая победа Даяны над представительницей топ-50! Конечно, свою роль сыграли проблемы со здоровьем Векич, но результат все равно приятный. Бенчич, конечно, фаворит в финале, но бороться можно и нужно.
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    Станислав Матусевич
      Станислав Матусевич, 22.09.2017 14:49
    0
    Тем временем, на Премьере в Токио Кербер неожиданно обыграла в 1/4 Плишкову, что позволит еще неделю Элине оставаться в топ-3.
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    Александр Сурков
    online
      Александр Сурков, 22.09.2017 15:09
    0
    Жалко, травма Векич не дала полностью насладится полуфиналом. Но, ничего в финале Даяна должна показать мастер класс для Бенчич.
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