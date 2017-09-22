Санкт-Петербург. Даяна Ястремская сыграет в финале

представляю как Феде сейчас, все говорят о том как ему в табло дали)

Тем временем, на Премьере в Токио Кербер неожиданно обыграла в 1/4 Плишкову, что позволит еще нед...

Жалко, травма Векич не дала полностью насладится полуфиналом. Но, ничего в финале Даяна должна по...

Александр очень четко разобрал Хука - молодец, у него все шансы на победу в суперсерии.

Кстати, посмотрите на эмоции Севидова во время матчей с Шахтером, видимо актерский талант тоже не...

Тем у кого глаза открыты все это понятно, этот процесс идет не только в клубе но и на предприятия...

это реальность