Надаль и Федерер впервые в карьере сыграют в паре

Легендарные теннисисты Рафаэль Надаль и Роджер Федерер сыграют в паре на турнире Laver Cup, который пройдет в Праге.

«Я с радостью сыграю в паре с Рафой и посмотрю, как его форхенд уничтожает соперников. Я уверен, что зрители будут просто в восторге от такого матча, поэтому и стоит его провести», - сказал Федерер.

Напомним, в 2017 году швейцарец и испанец на двоих выиграли 4 титула «Большого шлема», Надаль победил на US Open и Roland Garros, а Федерер стал чемпионом Australian Open и Уимблдона. Также они лидируют в мировом рейтинге.

На сегодняшний день соперники сыграли между собой 37 официальных встреч. В 23 из них победил Надаль, а Федерер праздновал успех 14 раз.