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Надаль и Федерер впервые в карьере сыграют в паре

Первая и вторая ракетки мира окажутся по одну сторону сетки на турнире, который пройдет в Праге

  • 21.09.2017 22:07
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Getty Images. Рафаэль Надаль и Роджер Федерер
© Getty Images. Рафаэль Надаль и Роджер Федерер

Легендарные теннисисты Рафаэль Надаль и Роджер Федерер сыграют в паре на турнире Laver Cup, который пройдет в Праге.

«Я с радостью сыграю в паре с Рафой и посмотрю, как его форхенд уничтожает соперников. Я уверен, что зрители будут просто в восторге от такого матча, поэтому и стоит его провести», - сказал Федерер.

Напомним, в 2017 году швейцарец и испанец  на двоих выиграли 4 титула «Большого шлема», Надаль победил на US Open и Roland Garros, а Федерер стал чемпионом Australian Open и Уимблдона. Также они лидируют в мировом рейтинге.

На сегодняшний день соперники сыграли между собой 37 официальных встреч. В 23 из них победил Надаль, а Федерер праздновал успех 14 раз.

Источник — As.com

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