Измир. Стаховский и Молчанов вышли в парный полуфинал

Украинские теннисисты Сергей Стаховский и Денис Молчанов вышли в полуфинал парного разряда на «челленджере» в Турции.



В матче 1/4 финала украинский дуэт в 2 сетах разобрался с турецкой парой.

Измир. 1/4 финала

Стаховский / Молчанов (Украина) – Илкел / Турнер (Турция) – 6:3, 6:2



В поединке за выход в финал Стаховский и Молчанов сыграют с французской парой Бонзи / Янковиц.



Добавим, что украинцы посеяны на турнире под первым номером, французы – под 4-м.