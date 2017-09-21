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Измир. Стаховский и Молчанов вышли в парный полуфинал

Украинский дуэт в 2 сетах обыграл турецкую пару

  • 21.09.2017 20:18
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Getty Images. Сергей Стаховский
© Getty Images. Сергей Стаховский

Украинские теннисисты Сергей Стаховский и Денис Молчанов вышли в полуфинал парного разряда на «челленджере» в Турции.

В матче 1/4 финала украинский дуэт в 2 сетах разобрался с турецкой парой.

Измир. 1/4 финала
Стаховский / Молчанов (Украина) –  Илкел / Турнер (Турция) – 6:3, 6:2

В поединке за выход в финал Стаховский и Молчанов сыграют с французской парой Бонзи / Янковиц.

Добавим, что украинцы посеяны на турнире под первым номером, французы – под 4-м.

Источник — Sport.ua

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