Санкт-Петербург. Калинина и Ястремская сыграют в полуфинале

Украинские теннисистки Ангелина Калинина и Даяна Ястремская продолжают победное шествие на турнире ITF в России.



В матчах 1/4 финала украинки, проиграв первый сет, в конечно итоге одолели своих соперниц.



Санкт-Петербург. Четвертьфинал

Ангелина Калинина (Украина) – Валентини Грамматикопулу (Греция) – 3:6, 6:4, 6:2.

Даяна Ястремская (Украина) – Арина Соболенко (Беларусь) – 3:6, 7:5, 6:1.



В полуфинале Калинина сыграет с экс-седьмой ракеткой мира Белиндой Бенчич из Швейцарии, Ястремская сразится с первой сеянной хорваткой Донной Векич.



Добавим, что Даяна выиграла свой восьмой матч подряд и с новой недели дебютирует в топ-200 мирового рейтинга.