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Санкт-Петербург. Калинина и Ястремская сыграют в полуфинале

Обе украинки успешно преодолели стадию четвертьфиналов

  • 21.09.2017 19:51
  • 272 просмотров
  • 1 комментария
Метки
WTA. Даяна Ястремская
© WTA. Даяна Ястремская

Украинские теннисистки Ангелина Калинина и Даяна Ястремская продолжают победное шествие на турнире ITF в России.

В матчах 1/4 финала украинки, проиграв первый сет, в конечно итоге одолели своих соперниц.

Санкт-Петербург. Четвертьфинал
Ангелина Калинина (Украина) – Валентини Грамматикопулу (Греция) – 3:6, 6:4, 6:2.
Даяна Ястремская (Украина) – Арина Соболенко (Беларусь) – 3:6, 7:5, 6:1.

В полуфинале Калинина сыграет с экс-седьмой ракеткой мира Белиндой Бенчич из Швейцарии, Ястремская сразится с первой сеянной хорваткой Донной Векич.

Добавим, что Даяна выиграла свой восьмой матч подряд и с новой недели дебютирует в топ-200 мирового рейтинга.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Александр Сурков
      Александр Сурков, 21.09.2017 20:13
    0
    Просто супер, россиянки все вылетели, а у нас две теннисистки, теперь самое сложное надо обыграть двух фавориток турнира. Но я думаю нашим это вполне по силам. Ждем Украинский финал!!!
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