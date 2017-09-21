Санкт-Петербург. Калинина и Ястремская сыграют в полуфинале

Украинские теннисистки Ангелина Калинина и Даяна Ястремская продолжают победное шествие на турнире ITF в России.
В матчах 1/4 финала украинки, проиграв первый сет, в конечно итоге одолели своих соперниц.
Санкт-Петербург. Четвертьфинал
Ангелина Калинина (Украина) – Валентини Грамматикопулу (Греция) – 3:6, 6:4, 6:2.
Даяна Ястремская (Украина) – Арина Соболенко (Беларусь) – 3:6, 7:5, 6:1.
В полуфинале Калинина сыграет с экс-седьмой ракеткой мира Белиндой Бенчич из Швейцарии, Ястремская сразится с первой сеянной хорваткой Донной Векич.
Добавим, что Даяна выиграла свой восьмой матч подряд и с новой недели дебютирует в топ-200 мирового рейтинга.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.