Гуанчжоу. Козлова разгромно уступила китаянке Шуай в четвертьфинале

Украинка Катерина Козлова не смогла пройти в 1/2 финала турнира в Гуанчжоу, проиграв в четвертьфинальном матче в двух сетах китаянке Чжан Шуай – 1:6, 1:6.
Матч продлился около часа, за который украинка совершила 4 подачи навылет и 2 двойные ошибки. Китаянка реализовала 5 брейк-поинтов и сделала 2 эйса.
В полуфинале Чжан сыграет с победительницей пары Евгения Родина – Лизетт Кабрера.
Источник — Sport.ua
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