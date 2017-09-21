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Гуанчжоу. Козлова разгромно уступила китаянке Шуай в четвертьфинале

Украинская теннисистка не смогла пройти в полуфинал турнира

  • 21.09.2017 17:03
  • 168 просмотров
  • 2 комментария
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Getty Images. Катерина Козлова
© Getty Images. Катерина Козлова
Украинка Катерина Козлова не смогла пройти в 1/2 финала турнира в Гуанчжоу, проиграв в четвертьфинальном матче в двух сетах китаянке Чжан Шуай – 1:6, 1:6.
 
Матч продлился около часа, за который украинка совершила 4 подачи навылет и 2 двойные ошибки. Китаянка реализовала 5 брейк-поинтов и сделала 2 эйса.
 
В полуфинале Чжан сыграет с победительницей пары Евгения Родина – Лизетт Кабрера.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Станислав Матусевич
      Станислав Матусевич, 21.09.2017 17:21
    0
    То, о чем я говорил. С соперниками подобного уровня результат у Кати выходит печальный. А ведь это отнюдь не топ-10.
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    SamojlovS
      SamojlovS, 21.09.2017 17:25
    0
    Может быть потому, что Чжан уже почти год "крутится" около 30-х мест (25-35), а Катерина только-только "в прыжке с разгона" "достала" до 83-го? Это почти в 3 раза ниже по рейтингу, чем Чжан от лидеров... Просто это еще далеко не ее уровень.
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