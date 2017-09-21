Гуанчжоу. Козлова разгромно уступила китаянке Шуай в четвертьфинале

Украинка Катерина Козлова не смогла пройти в 1/2 финала турнира в Гуанчжоу, проиграв в четвертьфинальном матче в двух сетах китаянке Чжан Шуай – 1:6, 1:6.

Матч продлился около часа, за который украинка совершила 4 подачи навылет и 2 двойные ошибки. Китаянка реализовала 5 брейк-поинтов и сделала 2 эйса.

В полуфинале Чжан сыграет с победительницей пары Евгения Родина – Лизетт Кабрера.