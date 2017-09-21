Измир. Марченко обыграл Стаховского и вышел в четвертьфинал

Украинский теннисист Илья Марченко пробился в 1/4 финала турнира категории «челленджер» в Измире, обыграв во втором туре своего соотечественника, 99-ю ракетку мира Сергея Стаховского 7:6 (4), 6:3.

Теннисисты провели на корте 99 минут. За это время Марченко семь раз подал навылет, сделал два брейка и допустил три двойные ошибки. На счету Стаховского пять эйсов, один реализованный брейк-поинт и две двойные ошибки.

В четвертьфинале турнира в Измире Марченко сыграет против победителя матча Алтуг Челикбилек (Турция) – Садио Думбия (Франция).