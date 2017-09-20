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Известны соперники сборных Украины в Кубке Федерации и Кубке Дэвиса

Женская команда в 2018 году сыграет с Австралией, мужская поборется со Швецией

  • 20.09.2017 18:54
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

В Лондоне состоялась церемония жеребьевки командных теннисных турниров на 2018 год.

Женская сборная Украины сыграет во Второй Мировой группе (украинки посеяны под третьим номером) Кубка Федерации, мужская сборная Украины — в Первой группе Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса.

В Кубке Федерации сборная Украины второй год подряд сыграет с Австралией, 10-11 февраля в Австралии. С 2007 году украинки и австралийки играли между собой 4 раза. Украина ведет в личных встречах 3-1. Напомним, что в Харькове в этом году наша команда победила Австралию уже после трех матчей, поведя 3-0.

В Кубке Дэвиса 2-4 февраля сборная Украины будет принимать команду Швеции. Украина и Швеция играли между собой дважды с 2012 года. Обе встречи — домашнюю ив гостях — выиграли украинцы. В случае победы 6-8 апреля наша сборная будет принимать команду Португалии, которой проиграла на выезде в этом году.

Источник — Sapronov-tennis.org

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