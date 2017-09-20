Гуанчжоу. Козлова уверенно шагнула в четвертьфинал

Люди умнее тебя наверняка проверили историю болезни подруги и сравнили количество найденного веще...

полностью согласен! Еще никто ничего не доказал, всего лишь вышла статейка в Лемонде. А уже столь...

Офшорика Пэдро,никто не переплюнет...

Да Серега давно планировался на смену Диаку, НО его любовь к бабкам его сгубила еще лет 7 назад, ...

Хугня все это- с чего это украинцы с россиянами подкупали бы голоса в пользу Бразилии?Тем более -...