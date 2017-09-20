Гуанчжоу. Козлова уверенно шагнула в четвертьфинал

Украинская теннисистка Катерина Козлова продолжает побеждать на турнире 3-й категории в Китае.
В матче второго круга украинка менее чем за час разобралась с хозяйкой соревнований Синьюнь Хань, оставив свою соперницу с двумя «баранками».
Гуанчжоу. 2-й круг
Катерина Козлова (Украина) – Синьюнь Хань (Китай) – 6:0, 6:0.
В четвертьфинале украинку ждет поединок со второй сеянной Чжан Шуай из Китая.
Источник — Sport.ua
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