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Измир. Стаховский сразится с Марченко во втором круге

Оба украинца успешно преодолели первый круг турецкого «челленджера»

  • 20.09.2017 12:46
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Getty Images. Сергей Стаховский
© Getty Images. Сергей Стаховский

Украинский теннисист Сергей Стаховский вышел во второй круг «челленджера» в турецком Измире.

В стартовом поединке на турнире 31-летний украинец переиграл Дмитрия Попко из Казахстана.

Измир. 1-й раунд
Сергей Стаховский (Украина) – Дмитрий Попко (Казахстан) – 6:2, 7:6(3).

Во втором круге Стаховский встретится с еще одним украинцем – Ильей Марченко, который вчера обыграл турка Марселя Ильхана.

Источник — Sport.ua

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