Измир. Стаховский сразится с Марченко во втором круге

Еще один кандидат в помощники Шевченко?

Алкоголь дорожчає, а сайт не перестає бути спирт.уа. Так Вердера чи Баєра?

ШО ? а я бы тогда фаера от фанов ДК назвал бы милым косплеем Дня Независимости .https://www.yout...

Если павелки и К самоубийцы, то они могут принять ЛЮБЫЕ решения против ДК - даже такие абсурдные....