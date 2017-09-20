Измир. Стаховский сразится с Марченко во втором круге

Украинский теннисист Сергей Стаховский вышел во второй круг «челленджера» в турецком Измире.
В стартовом поединке на турнире 31-летний украинец переиграл Дмитрия Попко из Казахстана.
Измир. 1-й раунд
Сергей Стаховский (Украина) – Дмитрий Попко (Казахстан) – 6:2, 7:6(3).
Во втором круге Стаховский встретится с еще одним украинцем – Ильей Марченко, который вчера обыграл турка Марселя Ильхана.
Источник — Sport.ua
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