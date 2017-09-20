Санкт-Петербург. Калинина вышла в четвертьфинал

Украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла в 1/4 финала на турнире ITF в России.
20-летняя украинка на тай-брейке выиграла первый сет в матче против Анны Калинской. Во второй партии, при счете 3:0 в пользу нашей теннисистки, россиянка отказалась от продолжения поединка.
Санкт-Петербург. 2-й круг
Ангелина Калинина (Украина) – Анна Калинская (Россия) – 7:6(3), 3:0 – отказ
В следующем раунде украинка сразится с победительницей матча Валентини Грамматикопулу (Греция) – Полин Пармантье (Франция).
Источник — Sport.ua
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