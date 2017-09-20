Санкт-Петербург. Калинина вышла в четвертьфинал

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Кучер вызван в сборную Украины на матчи против Косово и Хорватии 12:43 — andrykot Якщо хочеш програти випусти кучера! це чудо стільки вже привезло в свої ворота що аж страшно! 12:37 — alekos59 еще мы тебя не спрашивали кому у нас играть, красноперый !!!

Неймар просит президента ПСЖ продать Эдинсона Кавани 12:37 — Вячеслав Куценко В Барсу Кавани на место травмированого Дембеле. Вот это был бы поворот.

МАКСИМОВ: «У Ярмоленко будут проблемы, когда он откроет почтовый ящик» 12:16 — pinboll Наши проблемы в том, что мы сразу начинаем восхвалять. Игрок сыграл пару матчев, а мы его уже вид...