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Санкт-Петербург. Калинина вышла в четвертьфинал

Украинка на отказе прошла хозяйку соревнований Анну Калинскую

  • 20.09.2017 12:35
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Getty Images. Ангелина Калинина
© Getty Images. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла в 1/4 финала на турнире ITF в России.

20-летняя украинка на тай-брейке выиграла первый сет в матче против Анны Калинской. Во второй партии, при счете 3:0 в пользу нашей теннисистки, россиянка отказалась от продолжения поединка.

Санкт-Петербург. 2-й круг
Ангелина Калинина (Украина) – Анна Калинская (Россия) – 7:6(3), 3:0 – отказ

В следующем раунде украинка сразится с победительницей матча Валентини Грамматикопулу (Греция) – Полин Пармантье (Франция).

Источник — Sport.ua

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