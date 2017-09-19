Марченко вышел во второй раунд турнира в Измире

Украинский теннисист Илья Марченко вышел во второй круг турнира в турецком Измире.
В матче первого раунда Марченко в трех сетах победил турка Марселя Ильхана: 1/6, 6/1, 6/4.
Поединок продолжался 1 час 38 минут.
Во втором раунде Марченко сыграет с победителем пары Сергей Стаховский – Дмитрий Попко.
Источник — Sport.ua
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