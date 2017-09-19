На Итоговом турнире в Милане видеосистема заменит судей на линии

не важен размер уставного фонда (уф), хоть тыща грн. Если нет текущего финансирования, то и милио...

sus1ik, зачем так пугать людей? Вася - с Белгорода-Днестровского (Одесской обл.)... А "у нас...

В смысле резких? Парень с белгорода, у нас там так принято(на грани блатного жаргона). Просто он ...

Что то слишком много резких высказываний от Лома, в последнее время... Конечно до техники Васи, Г...