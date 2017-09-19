Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

На Итоговом турнире в Милане видеосистема заменит судей на линии

Единственным официальным лицом на корте останется судья на вышке

  • 19.09.2017 13:07
  • 161 просмотров
  • 0 комментария
Метки
На Итоговом турнире в Милане видеосистема заменит судей на линии

Судья на вышке останется единственным официальным лицом, который будет находится на корте, во время матчей турнира Next Gen ATP Finals, Итоговых соревнований для теннисистов в возрасте до 21 года.

«Hawk-Eye Live» будет автоматически сообщать, если мяч вышел за пределы корта во время розыгрышей, поэтому у игроков не будет необходимости обращаться к системе видео-повторов. Также на экран на стадионе будет выводиться картинка визуально спорных мячей, при которых аут был минимальным. Заступ во время подачи будет отслеживать официальный наблюдатель, который сможет мониторить подачу с помощью камер, установленных на задней и центральной линиях корта.

Среди основных претендентов на участие в дебютном сезоне Next Gen ATP Finals: Александр Зверев (уже гарантировал себе путевку на турнир), Андрей Рублев, Карен Хачанов, Денис Шаповалов, Борна Чорич, Джаред Дональдсон, Даниил Медведев и Хен Чон.

Соревнования пройдут с 7 по 11 ноября в Милане.

Источник — Большой теннис Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.