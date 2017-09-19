На Итоговом турнире в Милане видеосистема заменит судей на линии

Судья на вышке останется единственным официальным лицом, который будет находится на корте, во время матчей турнира Next Gen ATP Finals, Итоговых соревнований для теннисистов в возрасте до 21 года.
«Hawk-Eye Live» будет автоматически сообщать, если мяч вышел за пределы корта во время розыгрышей, поэтому у игроков не будет необходимости обращаться к системе видео-повторов. Также на экран на стадионе будет выводиться картинка визуально спорных мячей, при которых аут был минимальным. Заступ во время подачи будет отслеживать официальный наблюдатель, который сможет мониторить подачу с помощью камер, установленных на задней и центральной линиях корта.
Среди основных претендентов на участие в дебютном сезоне Next Gen ATP Finals: Александр Зверев (уже гарантировал себе путевку на турнир), Андрей Рублев, Карен Хачанов, Денис Шаповалов, Борна Чорич, Джаред Дональдсон, Даниил Медведев и Хен Чон.
Соревнования пройдут с 7 по 11 ноября в Милане.
Источник — Большой теннис Украины
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