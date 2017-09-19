Токио. Ольга Савчук выбила Надежду Киченок из парного разряда

Вы хоть видели как он эти слова говорил???Во время тренировки и невзрачного разговора с батей и д...

Такое ощущение, что текст новости не скопирован из другого сайта, а был написан самим Мораесом: о...

Ну так он и футболу учился не в Украине, если хотите быть точными - он воспитанник Боруссии М.

Лучше разогнали бы всех и взяли Сёмина, уверен у руля ДК он бы смог ЛЧ взять

Не боись, Воронин как раз и пристроен и тренировал он на общественных началах любительскую коман...