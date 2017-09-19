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Токио. Ольга Савчук выбила Надежду Киченок из парного разряда

Украинские теннисистки встретились в первом круге турнира серии Premier в Японии

  • 19.09.2017 10:39
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Getty Images. Надежда Киченок и Ольга Савчук
© Getty Images. Надежда Киченок и Ольга Савчук

Украинские теннисистки Ольга Савчук и Надежда Киченок оказались по разные стороны баррикад в первом круге парного разряда на турнире в Японии.

Победу одержала более опытная теннисистка, которая в дуэте с румынкой Йоаной Ралукой Олару в 2 сетах одолела пару Киченок/Радионова.

Токио. 1-й круг парного разряда
Савчук/Олару – Киченок /Радионова – 6:4, 7:5.

В четвертьфинале украинско-румынский дуэт ждет победитель матча Се Шувэй/ Йин-Йин Дуань – Габриэла Дабровски/Сюй Ифань.

Источник — Sport.ua

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