Токио. Ольга Савчук выбила Надежду Киченок из парного разряда

Украинские теннисистки Ольга Савчук и Надежда Киченок оказались по разные стороны баррикад в первом круге парного разряда на турнире в Японии.
Победу одержала более опытная теннисистка, которая в дуэте с румынкой Йоаной Ралукой Олару в 2 сетах одолела пару Киченок/Радионова.
Токио. 1-й круг парного разряда
Савчук/Олару – Киченок /Радионова – 6:4, 7:5.
В четвертьфинале украинско-румынский дуэт ждет победитель матча Се Шувэй/ Йин-Йин Дуань – Габриэла Дабровски/Сюй Ифань.
Источник — Sport.ua
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