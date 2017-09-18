Андрей МЕДВЕДЕВ: «4-я ракетка мира? Здесь гордиться нечем»

Экс-четвертая ракетка мира и капитан мужской сборной Украины Андрей Медведев рассказал о том, почему не стоит гордиться 4-й позицией в рейтинге.
— Элина Свитолина превзошла ваше достижение, став третьей ракеткой мира. Вы говорите, что №3 — это не предел…
— Я достиг четвертого номера в рейтинге. После меня другие выходцы из Советского Союза, россияне Евгений Кафельников и Марат Сафин, дошли до званий первых ракеток мира. Получается, что это возможно. Но 4 — это не 1. Есть еще три позиции, которые можно успешно освоить. И нужно это делать. Другие же смогли. Вика Азаренка из Беларуси была первой ракеткой мира. А та же Алена Остапенко из Латвии выиграла турнир Большого шлема — Ролан Гаррос — в 20 лет. Мы тоже должны (смеется). И №4… На самом деле здесь гордиться нечем. Такая большая, такая талантливая страна, и до Свитолиной за всю историю только одна 4-я ракетка когда-то там давным-давно. Стыдно.
Источник — Сегодня Спорт
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