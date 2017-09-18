Андрей МЕДВЕДЕВ: «4-я ракетка мира? Здесь гордиться нечем»

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Украинец Деревянченко может стать следующим соперником Головкина 18:39 — slavant Что значит рановато, Деревянченко уже 31 год, а когда ж тогда за титул бороться в 35??!! 18:28 — topexpertintheworld Я тоже думаю, что рановато... Но если есть чемпионские амбиции, то это очень хороший шанс для Сер...

Такой футбол нам нужен? 18:34 — jwls Это ж надо такой срач развести на ровном месте. Юрич черным по русскому написал: "О судейств... 18:29 — perspektivny5 УПЛ-УГ в 70% матчах и это факт поэтому никто на футбол и не ходит.Что поделаешь такой у нас силов... 18:26 — pike1 ну это не значит что там все команды так убого играют как Наполи с Шахтером, это скорее исключени...