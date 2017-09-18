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Андрей МЕДВЕДЕВ: «4-я ракетка мира? Здесь гордиться нечем»

Капитан сборной Украины в Кубке Дэвиса - о рекорде Свитолиной

  • 18.09.2017 17:24
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  • 1 комментария
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Экс-четвертая ракетка мира и капитан мужской сборной Украины Андрей Медведев рассказал о том, почему не стоит гордиться 4-й позицией в рейтинге.

— Элина Свитолина превзошла ваше достижение, став третьей ракеткой мира. Вы говорите, что №3 — это не предел…
— Я достиг четвертого номера в рейтинге. После меня другие выходцы из Советского Союза, россияне Евгений Кафельников и Марат Сафин, дошли до званий первых ракеток мира. Получается, что это возможно. Но 4 — это не 1. Есть еще три позиции, которые можно успешно освоить. И нужно это делать. Другие же смогли. Вика Азаренка из Беларуси была первой ракеткой мира. А та же Алена Остапенко из Латвии выиграла турнир Большого шлема — Ролан Гаррос — в 20 лет. Мы тоже должны (смеется). И №4… На самом деле здесь гордиться нечем. Такая большая, такая талантливая страна, и до Свитолиной за всю историю только одна 4-я ракетка когда-то там давным-давно. Стыдно.

Источник — Сегодня Спорт

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Комментарии
    svat111111
      svat111111, 18.09.2017 17:53
    +1
    Дивна в нього логіка. А це нічого що 80% обладнання стоїть ще з радянських часів? На яких просто не можливо виховувати Олімпійських чемпіонів. Басейни просто закриваються, льодових арен можна на пальцях двох руки порахувати. Міні футбольні поля просто стираються до такої степені що там замість трави асфальт. На рахунок фінансування спорту взагалі краще не говорити. А на рахунок Еліни їй всього 23 все ще попереду.
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