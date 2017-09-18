Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Гуанчжоу. Цуренко провалила защиту титула, проиграв в первом круге

Украинка в двух сетах уступила Александре Крунич

  • 18.09.2017 16:32
  • 192 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Getty Images
© Getty Images

Леся Цуренко неудачно провела защиту титула на турнире в китайском Гуанчжоу.

Вторая ракетка Украины проиграла уже в первом круге, уступив Александре Крунич из Сербии 3:6, 4:6.

Таким образом, Цуренко не сумела защитить прошлогодние очки и серьезно потеряет в позициях. На текущий момент киевлянка уже покинула ТОП-50.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.