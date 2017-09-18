Гуанчжоу. Цуренко провалила защиту титула, проиграв в первом круге

Леся Цуренко неудачно провела защиту титула на турнире в китайском Гуанчжоу.
Вторая ракетка Украины проиграла уже в первом круге, уступив Александре Крунич из Сербии 3:6, 4:6.
Таким образом, Цуренко не сумела защитить прошлогодние очки и серьезно потеряет в позициях. На текущий момент киевлянка уже покинула ТОП-50.
Источник — Sport.ua
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